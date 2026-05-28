元太2026年營收看增25%

湧德（3689）27日舉行股東會，董事長陳伯榕表示，目前產能已滿，訂單到今年底沒有問題，客戶一直催促交貨，為因應產能不足，規劃台灣、越南與杭州三地擴產，除了光通訊產品占比持續提升，該公司因應客戶需求開發的浸沒式液冷 (Immersion Cooling) 機櫃已經完成，將是推動下一波業績成長的主力產品。

2026-05-27 15:10