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無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

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元太2026年營收看增25%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

元太（8069）董事長李政昊昨（27）日表示，旗下電子紙產品除了技術獨到，並具備結構簡單的成本優勢，尤其是在電子貨架標籤（ESL）應用市場更是無競爭者。展望2026年，營收將隨著新產線陸續放量年增20%至25%。

元太昨天舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配息5.9元，並全面改選董事。股東會後並舉行臨時董事會，推選李政昊續任董事長，總經理甘豐源任期到5月底，6月起原副總經理洪集茂升任總經理。

元太小股東向李政昊請益，想深入了解其它電子紙技術廠家是否會威脅元太的霸主地位。李政昊表示，元太歡迎良性競爭，強調每年投入研發的金額約占當年度營收的4%至10%不等，顯示積極擴充下一代的生產線。

元太 電子紙 營收

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