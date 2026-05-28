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亞光：2026年下半年營運不錯

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
亞光董事長賴以仁。 記者劉芳妙／攝影
亞光董事長賴以仁。 記者劉芳妙／攝影

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（27）日舉行股東會，董事長賴以仁表示，深化與美國Frore Systems公司合作關係，藉由Frore Systems的AI資料中心液冷散熱技術，結合亞光旗下精熙加工專業，供應水冷板關鍵金屬件，預計今年第4季菲律賓新廠量產，為後市添新動能。

賴以仁表示，今年以來數位相機訂單熱絡，加上車載鏡頭需求回溫，「下半年看起來不錯。」至於人形機器人應用，賴以仁表示，目前主要聚焦臉部高難度的鏡頭。

亞光近年擴產重心聚焦菲律賓，賴以仁表示，菲律賓廠預計今年第4季量產，聚焦瞄準器及雷射測距儀兩大產品，原本緬甸的高階相機要移轉至菲廠生產，但因緬甸的關稅稅率由40%降至15%，目前移轉計畫暫緩。

因應菲律賓廠擴產計畫，今年亞光資本支出約10.5億元，主要用於NIL設備、當地無塵室擴建及光學元件等需求，與去年資本支出11億元相當。

亞光表示，Frore Systems與精熙已於2024年合作，近期再推出全球首款革命性固態主動冷卻晶片AirJet，獲得全球主要OEM廠商及系統整合商採用，應用於消費、工業及邊緣設備領域，精熙主要供應水冷板金屬機構件，因應AI產業快速發展，未來規劃菲律賓新廠投入先進液冷散熱生產製造，打造成為全球大型資料數據中心長期合作夥伴。

展望今年，亞光表示，全力推進三大發展契機，發揮技術創新優勢，包括全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現G+P（玻璃鏡片＋塑膠鏡片）優勢、加速AR／VR／Metalens／AI 應用產品研發，並推動新海外生產基地順利生產。

亞光今年首季營收62.09億元；歸屬本公司業主淨利2.94億元，季減3%，年增33%，每股純益1.05元，為同期次高；前四月營收86.99億元，年增16.25%。

緬甸 亞光

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