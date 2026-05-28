快訊

無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

GIS 奪輝達光通訊大單

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
GIS董事長周賢穎。GIS／提供
GIS董事長周賢穎。GIS／提供

觸控大廠GIS-KY（6456）奪下輝達轉投資光通訊大廠Coherent大單，下半年設備大量進駐，躍輝達衝刺AI光通訊關鍵夥伴。

GIS昨（27）日舉行股東會，光通訊相關布局與訂單受矚目，公司在股東會後媒體交流時證實，已接獲北美大廠CW雷射封裝訂單，今年光通訊與光學相關資本支出達13億元以上，用以採購測試機台與晶片黏合（Die bond）等設備。

因應AI資料傳輸進入「光進銅退」時代，輝達今年3月宣布斥資10億美元，入股光通訊大廠Coherent，雙方並簽訂高達數十億美元等級的多年期採購承諾，以及未來產能優先使用權。消息人士透露，GIS此次奪下的北美大廠CW雷射封裝訂單，客戶就是Coherent，讓GIS躍升輝達衝刺AI光通訊關鍵夥伴。

GIS不對單一客戶置評，董事長周賢穎指出，該公司在CPO領域，主要切入技術門檻極高的後段「光源封裝」，初期鎖定以磷化銦（InP）為主的雷射光源封裝與測試代工，客戶皆為國際雷射大廠。團隊也正與國際晶片廠密切討論，評估將Micro LED導入短距離傳輸光源的可行性。

產能進程方面，周賢穎透露，光通訊光源封裝打樣產線已運作一段時間，放量設備預計今年第3季底至第4季安裝完成，產能先在台中后里廠建置。新廠房本月已封頂的越南廠，預計8月完工、第4季裝機，明年第1季起大量出貨。

隨新業務推展，GIS預估，今年資本支出落在50億至60億元。由於新事業與指紋辨識部分設備可共用，後續將視客戶拉貨需求，不排除於下半年或明年追加預算。

GIS並揮軍AI眼鏡光波導技術，旗下設備已具備奈米壓印與表面浮雕兩大主流技術開發能力，鎖定AR眼鏡鏡片。今年第1季以奈米壓印為主的產品已量產送樣，現為每月幾萬片小量出貨。公司預期，AR光學鏡片要達到規模化出貨，仍須等待國際大客戶帶入量產，顯著營收貢獻時間點將落在明年下半年至2028年初。

此外，GIS也傳出拿下北美大廠折疊機防折薄膜訂單。周賢穎點出，不論是光通訊光源封裝或光波導鏡片，皆屬於零組件級產品，毛利率顯著優於過去很難突破10%瓶頸的傳統觸控模組。雖然新業務面臨平板、筆電拉貨的季節性偏低影響，但隨著高毛利新事業逐步落地，有助於公司加速擺脫單一面板景氣循環的干擾。

對於營運展望，GIS表示，公司多角化轉型的高毛利業務營收占比正穩定爬升，車載電子與屏下指紋辨識今年營收占比皆預估突破5%，加上光通訊與光波導新產品明年進入放量期，公司將全力衝刺轉型成果。

光通訊 輝達 GIS

延伸閱讀

光聖2026年業績 拚增雙位數

順德股東會／AI 高階散熱布局開花結果 今年是「均熱片元年」

穎崴訂單能見度看到半年 仁武新廠周五動土 今年營收再戰新高

雙鴻股東會／AI ASIC 散熱大單湧入 上調年營收成長至七成

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

可成打入輝達 VR 鏈 2026年下半年將顯著貢獻業績

金屬機殼廠可成（2474）揮軍AI領域開始收成，打入輝達最新Vera Rubin供應鏈，相關產品毛利率比既有消費性應用更高，下半年將顯著貢獻業績，一甩先前淡出蘋果供應鏈後低迷態勢，躋身輝達概念股。

GIS 奪輝達光通訊大單

觸控大廠GIS-KY（6456）奪下輝達轉投資光通訊大廠Coherent大單，下半年設備大量進駐，躍輝達衝刺AI光通訊關鍵夥伴。

亞光：2026年下半年營運不錯

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（27）日舉行股東會，董事長賴以仁表示，深化與美國Frore Systems公司合作關係，藉由Frore Systems的AI資料中心液冷散熱技術，結合亞光旗下精熙加工專業，供應水冷板關鍵金屬件，預計今年第4季菲律賓新廠量產，為後市添新動能。

TPK攻儲能 結盟日商住友

觸控面板廠TPK-KY（3673）昨（27）日宣布，與日商住友商事株式會社（SUMITOMO）建立策略聯盟，共同致力於投資開發全球規模的大型電網級儲能（BESS）項目，搶攻儲能商機。

華擎：今年營運優於去年

華擎（3515）昨（27）日舉行股東會，總經理許隆倫表示，板卡市場不會再壞，AI伺服器需求持續暢旺，新機種AI產品出貨，可望帶動下半年業績回升，今年營運優於去年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。