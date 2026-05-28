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就市論勢／半導體、電子零組件 看俏
盤勢分析
AI浪潮帶動記憶體晶片需求大幅成長，美光噴漲逾19%，帶領台股昨（27）日開盤大漲近1,300點，再創歷史新高，惟短線漲多，尾盤漲勢收斂，終場以44,256點作收，成交再爆天量。
台北國際電腦展將登場，產業界可望持續釋放題材面、業績面利多，加上科技大咖來台助陣，台股行情持續可期，不預設股價高點，惟短線累積漲幅大，獲利換手賣壓湧現，建議投資人逢急跌買進，分批長線布局。
投資建議
操作策略宜留意台股後市可望持續震盪攻高，行情波動可能加大，不過AI成長動能不墜，仍是撐台股向上主要動能，提醒投資人不預設台股股價高點，逢急跌就是買點，採取分批長線布局策略。
近期相對看好類股包括，半導體先進製程及高階電子零組件等相關類股，另宜留意除權息旺季受惠股，把握具備高股息特性族群，像是部分電腦周邊、金融股等標的。
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