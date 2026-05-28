豐興鋼筋新產線將啟動

豐興（2015）昨（27）日股東會，通過配發現金股利3.3元；董事長林大鈞表示，強化附加價值較高的棒線與型鋼產銷，以提升整體營運效益，預期今年表現將優於去年，另全新的鋼筋加工產線第3季啟動，競爭力大幅提升。

林大鈞指出，根據今年第1季建照申請結構，純住宅減少約2成，影響鋼筋需求，不過半導體與資通訊產業因持續設廠，擴及相關基礎建設需求，仍提供部分鋼筋用量支撐。

展望下半年，林大鈞表示，整體表現有望略優於去年同期，鋼筋不追求銷售量，優先滿足既有客戶為主，將相關資源配置至附加價值較高產品，包括棒線和型鋼，以提升整體獲利表現。尤其棒線在去年基期較低的因素下，預期今年第3季業績，有望較去年同期成長雙位數。