榮成（1909）擬轉型控股公司。榮成昨（27）日召開股東會，公司指出，隨著全球市場快速變動，產業競爭已從單一製造能力轉向資源整合，因此將轉型為控股公司。

此外，會中完成董事全面改選，國泰世華董事長郭明鑑再度入列董事名單，董事長鄭瑛彬之女、鄭家第四代鄭又慈則首度出任一般董事。今天將推選董座。

榮成昨日股東會進行董事全面改選，新任董事共選出六名法人董事與三名獨立董事。其中，錢江投資拿下兩席，代表人為鄭瑛彬、鄭又慈，榮聖投資也拿下兩席，代表人為郭明鑑、蔣友松，另外還有寶隆國際王卓鈞與玉瑪國際江俊德；三席獨立董事為溫順德、鄭佩琪與Alexander Y Chen。

榮成指出，考量市場環境快速變動，產業競爭已由單一製造能力，逐步轉向資源整合、跨領域協作及資本運作效率的競爭；尤其在低碳轉型、智慧製造及區域供應鏈重整趨勢下，企業更需具備靈活的組織架構與長期人才治理能力，以因應全球產業變局。

榮成表示，公司長期以來持續關注國際擴展布局及各方資源整合綜效評估，鑑於近年「產業控股」逐漸受到政府與企業界的重視，政府部門也針對轉型控股過程中可能面臨的稅負議題，研擬推動稅法修改配套，鼓勵國內企業籌組產控公司，讓母公司統籌及整合後勤資源，也讓子公司保有技術優勢、團隊等。

因此，公司亦將審慎評估投資控股轉型之可行性，提升國際競爭力及強化國際策略合作機會。