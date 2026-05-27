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11家法說會 6月登場

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，鳳凰（5706）、卜蜂潤泰全等11家公司，6月將於證交所場地自行舉辦法人說明會。

據統計，6月1日有全坤建、科嘉-KY；11日黑松、鳳凰；12日傳奇；15日卜蜂、潤泰全；18日第一保；26日太設；29日華票；30日偉聯。以上11家公司將在在證交所資訊展示中心召開法說會。

統計今年至5月25日為止，全體上市公司總計已辦理1,126場法人說明會。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

潤泰全 卜蜂 太設

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