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ETF投資 留意折溢價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

近年來ETF憑藉交易便利、投資門檻低及產品主題多元等優勢，迅速席捲台灣投資市場，成為廣大投資人進行資產配置的核心工具。

然而，臺灣證券交易所與投信專家共同提醒，ETF雖具備基金與股票的雙重特性，但絕非「只要買進就一定安全」的萬靈丹。投資人在參與市場熱潮的同時，應特別關注「折溢價」變化與產品風險，建立正確的投資觀念，才能有效提升理財防護力。

統一投信量化及指數投資暨業務部協理袁永騰指出，所謂「折溢價」，是指ETF在市場上的「成交市價」與其實際「資產淨值（NAV）」之間產生了差異。

當市場買氣過旺、投資人盲目追價時，市價高於淨值即為「溢價」；反之，若市價低於淨值則稱為「折價」。在正常市況下，透過造市商與申贖機制的運作，市價通常會圍繞在淨值附近波動。然而，當市場情緒明顯偏多或偏空、熱門題材快速升溫，或是市場流動性不足時，折溢價的幅度就可能明顯擴大。

專家特別警告，若投資人在市場熱度高漲時，持續盲目追價買進一檔已出現明顯溢價的ETF，市價就會在短時間內與淨值產生過大落差，等同於「買貴了」。一旦市場情緒降溫、溢價開始收斂，屆時即便該ETF的淨值上漲，投資人仍可能因為先前買進的溢價過高，而面臨市價修正的虧損風險。

這意味著，ETF的價格走勢不只受到投資標的漲跌影響，也深受市場供需與投資情緒左右。因此，投資人進場前，切勿只觀察盤面的股價漲跌，更應同步查詢證交所與各發行投信官網所揭露的「即時預估淨值」、「歷史折溢價」及成交量等關鍵資訊。

此外，不同類型的ETF，其風險屬性也有所差異。例如：台股ETF直接受到本土盤勢波動影響；海外股票型ETF需承受國際政經情勢與匯率波動；債券型ETF與央行貨幣政策及利率變動高度相關；而部分主題型ETF則可能因產業集中度較高，面臨較大波動。

至於主動式ETF，其績效受到基金經理人主動操作策略的影響；而槓桿型與反向型ETF，因每日報酬採取倍數設計，波動劇烈且未必適合作為長期持有工具，僅適合具備專業知識並能密切盯盤的投資人。不論投資哪一種類型，投資人都應在充分了解商品特性與風險收益結構後，審慎評估自身的風險承受能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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