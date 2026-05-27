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大東電、風青攻AI線材

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

AI旺、用電需求暴增，AI電線需求潛力爆表，線纜廠大東電（1623）、風青兩家均宣示，積極切入AI用線市場，未來營運動能穩健向上。

大東電昨（27）日召開法說會，大東電表示，台灣電力需求量直線攀升，將聚焦高端市場，包含科技廠區、復燃機組電廠等，目前在手訂單滿檔，能見度到2028年，且電纜產品獲得國內一家科技大廠及美國一家雲端資料中心採用，已經在第1季小量出貨；儲能電纜則拿到日系客戶訂單，也在第1季開始交貨，未來持續積極開拓台電標案外的民營業務，讓營收來源更趨多元。

大東電表示，目前正積極投入AI資料中心用線的研發與認證，涵蓋35kV以下線種、橡膠線、細橡膠與PVC線材等六大類，預計今年上半年陸續完成相關材料與規格認證，最快6月取得目標客戶的資格，目標下半年就可望開始出貨。

風青則積極轉型高階磁性元件核心材料市場，切入AI機櫃傳輸、資料中心、低軌衛星與新能源電動車等應用領域。風青表示，已切入AI機櫃與資料中心電力設備供應鏈，並布局800伏特高壓直流供電架構所需特殊絕緣線材，同時取得AI伺服器UPS絕緣線材認證，預期今年起開始貢獻營收。

營收 美國

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