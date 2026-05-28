宏碁：下半年市場動能偏弱

宏碁（2353）董事長暨台北市電腦公會理事長陳俊聖昨（27）日表示，近期零組件缺料漲價，處理器（CPU）已經成為供應鏈的最大關鍵瓶頸，預期下半年PC市場成長動能可能比上半年弱，因產品漲價，PC全年整體產值仍可望高於去年水準。

陳俊聖昨日出席COMPUTEX展前論壇，指出AI已成為產業升級與競爭力重組的核心力量，現在更是系統整合、產業落地與生態協作的競賽，正從「算力競賽時代」，進入「系統價值時代」。今年COMPUTEX規模再創新高，共有超過1,500家廠商、6,000個展位，台灣正成為全球AI系統落地的重要合作夥伴。

他會後表示，目前AI興起帶動的各式零組件缺貨及漲價問題，從記憶體延燒到CPU領域。一旦CPU供給短缺，就沒辦法出貨，現在各大業者都開始跟CPU供應商溝通確保產能，緩解供應緊張問題。

陳俊聖表示，目前除了傳統CPU供應商如英特爾、超微等，現在聯發科、高通也開始投入CPU市場，隨著更多CPU供應商加入供給，希望可舒緩當前供給緊張情況。

針對宏碁表現，陳俊聖指出，今年4月底前出貨動能仍達年增雙位數，營收成長幅度高於出貨成長，但下半年筆電市場需求有可能比上半年弱。