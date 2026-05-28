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聯發科強攻代理 AI 裝置

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

聯發科（2454）總經理暨營運長陳冠州昨（27）日表示，代理式AI（Agentic AI）市場將全面到來，聯發科會積極進軍代理AI裝置市場，搶進新的AI商機。

陳冠州昨日在COMPUTEX展前論壇發表演講。他表示，聯發科從雲端到終端都有所布局，AI領域從生成式AI快速邁入代理式AI的世代，未來終端裝置也會開始成為代理AI裝置，在裝置就能快速執行代理AI應用。

陳冠州指出，代理式AI具備主動執行整任務的特性，和先前接受指令才動作的方式截然不同，代理式AI可能同時會自主啟動及使用3個左右模型，終端裝置在運算上要更快速，支援代理AI運算速度提升。

陳冠州說，代理式AI除了主動之外，具備即時性、互動協作、學習進化等特性，聯發科已開始研究相關技術產品，兼顧專屬隱私資訊守護，維護代理AI時代的個人資安。

聯發科 COMPUTEX

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