聯想接單熱 台鏈跟著補

聯想（Lenovo）商用智慧裝置與產品解決方案研發副總裁塚本泰通昨（27）日表示，聯想上季度在全球商用PC市場市占率持續攀升，訂單需求依然強勁。展望2026年商用PC市場，儘管面臨零組件漲價壓力，但商用客戶為了落實AI轉型以最大化營運效率，並未放緩投資步伐，聯想持續看好商用PC市場發展，相關供應鏈緯創（3231）、仁寶有望受惠。

聯想2025年第4季在全球PC市場市占率達24.4%，穩居龍頭地位，銷量成長超越市場均值近6個百分點，商用PC市占率亦持續攀升，訂單需求依然強勁。從IBM時代延續至今的ThinkPad系列，是聯想在商用市場致勝關鍵，ThinkPad的研發大本營位於日本橫濱「大和實驗室（Yamato Lab）」，近年AI成為科技產品發展主軸，大和實驗室也成為聯想AI PC研發重鎮。

展望未來三到五年AI PC技術趨勢，塚本泰通分析，除了在本地端裝置持續優化AI模型節省記憶體空間，對持續運行的AI代理（AI Agent）進行低功率調教，也是研發端的技術核心。

聯想與英特爾、超微、微軟等業者緊密合作，整合AI、雲端、運算，已從單純的硬體供應商，加速轉型為全方位的AI技術解決方案與諮詢夥伴，在商用PC市場持續居領先地位。

塚本泰通觀察2026年全球商用市場，儘管全球面臨零組件漲價壓力，但商用客戶為了落實AI轉型以最大化營運效率，並未放緩投資步伐。不過他也坦言，記憶體、SSD及CPU等關鍵零組缺貨漲價，確實讓今年產業界面臨極大的成本挑戰。聯想具備從行動端、PC到資料中心的端到端完整產品線布局，以採購規模的議價優勢，緩解部分零組件上漲的衝擊。

他認為，在企業預算固定的前提下，客戶可能會調整採購組合，例如從頂級旗艦機種降級至主流機種，或小幅犧牲機身厚度與重量，但在AI語言模型體積龐大，硬體負載拉高的趨勢下，企業會更注重兼顧算力效能與記憶體容量。