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可成打入輝達 VR 鏈 2026年下半年將顯著貢獻業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台南報導
可成董事長洪水樹。聯合報系資料照
可成董事長洪水樹。聯合報系資料照

金屬機殼廠可成（2474）揮軍AI領域開始收成，打入輝達最新Vera Rubin供應鏈，相關產品毛利率比既有消費性應用更高，下半年將顯著貢獻業績，一甩先前淡出蘋果供應鏈後低迷態勢，躋身輝達概念股。

可成原是蘋果iPhone重要機殼夥伴，惟近年已淡出iPhone供應鏈，「蘋果光環」減弱之後，董座洪水樹積極推動公司轉型，昨（27）日可成股東會上，傳出已開始出貨輝達，讓股東們信心大振。可成昨天股價大漲近7%、收208.5元。

洪水樹並未針對特定客戶回應，僅強調，可成已順利切入AI伺服器供應鏈，出貨機構件、功能件等品項，下半年將顯著貢獻業績，估全年AI相關業務比重將占整體營收逾二成，轉型之路已邁出關鍵一步。

洪水樹透露，可成去年底已經小量出貨一些AI伺服器機構件，今年下半年則切入新的案子，且出貨動能比去年更強。

洪水樹強調，從目前在手的AI相關訂單以及市場趨勢來看，預估三年內可成AI伺服器業務營收比重，有機會正式超越筆電，將助益可成獲利進一步提升。

可成奪下輝達Vera Rubin大單之之餘，在醫療器械及半導體精密零件等業務也有所斬獲。

法人預估，可成今年非筆電產品營收比重將超過三成，可視為該公司轉型有成的初步成效，未來整體獲利結構有望大幅改善。

可成在航太與無人機市場布局同步報捷，目前已經取得航太產業AS9100認證，將鎖定航太發動機市場，無人機也都通過認證，並取得國際客戶訂單，目前已開始生產。

洪水樹指出，可成也有在研究AI機器人領域，近年來已與美國新創公司合作中，但現階段尚無法對外說明進度，而可成一向擅長終端產品零組件，未來不會缺席AI機器人商機。

產能規劃方面，洪水樹表示，可成過去二年分別投資泰國、越南等地，強化海外產能布局，現階段也仍在持續評估其他東南亞地區的投資或擴產機會，將盡全力滿足客戶需求。

可成日前已購置泰國工業區土地，初期將投入5,000萬美元，預計2026年至2027年投產，規劃初期聚焦消費性電子產品，後續也不排除將醫療、半導體、航太等納入生產項目。

輝達 可成 iPhone

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