全民權證／聯電 挑價內外10%

聯電（2303）受惠8吋晶圓代工供給出現結構性變化，以及與Intel合作的12奈米專案進度順利，加上股東會釋出正面展望，昨（27）日股價亮燈漲停，收在143.5元，創32年來新高。

法人分析，由於通訊相關需求回溫，預測第2季晶圓出貨量將呈高個位數季增，且產能利用率可回升至80%，帶動毛利率提升。聯電已調漲價格，實際影響將主要反映在第3季。而第2季平均單價提升，主要來自12吋與8吋產品組合變化。預估22／28奈米價格將維持穩定，8吋晶圓價格與12吋成熟製程，將視應用別與客戶訂單規模上調價格。權證發行商表示，看好聯電後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期150天以上的權證靈活操作，參與個股行情。（凱基證券提供）

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