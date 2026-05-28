全民權證／微星 二檔後市俏

微星（2377）第1季主機板出貨量季減15%至230~240萬片，顯卡出貨量季減13%至130~140萬片，但在PC與顯卡漲價帶動下，毛利率季增至15%，表現強勁，每股純益（EPS）達4.04元。第1季除調漲產品售價外，同時仍有部分採用較低成本原材料所生產的終端產品庫存，有利於利潤率擴張。

雖第2季進入淡季，4月營收月減8%，主機板出貨月減27%，顯卡出貨則符合預期，月持平於30~40萬片，市場預期5月主機板出貨月增10%，顯卡出貨則月持平或微幅月減，但在漲價帶動下，市場預期第2季毛利率為13.7%，並將單季EPS上調至2.76元。

權證券商建議，看好微星後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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