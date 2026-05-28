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無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

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台積電、日月光 押長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前抵台，釋出多項利多訊息，並將宴請台灣供應鏈夥伴，帶動近來輝達概念股包括台積電（2330）、日月光投控（3711）股價表現，相關權證也受到矚目。

法人表示，台積電不僅首季端出優於預期的亮麗成績單，第2季預期營收仍將呈現季增，同時毛利率將進一步提升至65.5%到67.5%，雖受惠於成本改善與產能利用率提升，但部分被海外廠房影響所抵銷，整體而言，預估第2季表現仍將優於預期。

在AI資料中心、AI伺服器等需求持續強勁，法人預期台積電3奈米製程在今、明兩年都將滿載，產能利用率可望超過100%。另一方面，3奈米毛利率在下半年將超越公司平均，並更有效抵銷海外廠房成長帶來的壓力。

台積電維持海外廠房初期將稀釋毛利率2~3%，後期擴大至3~4%的看法。而較高的資本支出主要用於2奈米及3奈米的擴產。預料潛在的供應短缺將使台積電在與所有客戶的晶圓價格談判中，擁有更高的議價能力，預料台積電的晶圓價格明年可能進一步上漲，可望提升其毛利率與成本結構。

日月光投控首季營運也優於市場預期，預料今明兩年資本支出都將維持高檔，並上修高階先進封裝展望。法人分析，預估日月光投控的高階先進封裝營收占比將持續提升，並看好明年高階先進封裝的營收將強勁成長。

此外，日月光投控也上修今年的資本支出，包括廠務工程，主要新增矽品台南南科廠、日月光半導體高雄仁武廠等，預估今明兩年的資本支出將維持高檔。

權證發行商表示，投資人若看好台積電與日月光投控後續表現，可以挑選價內外15%以內，180天期以上的權證操作，以小金搏大利。

日月光 日月光投控 黃仁勳

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