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無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

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奇鋐、緯創 四檔電力強

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

輝達黃仁勳的「兆元宴」將在今（28）日登場，其中，奇鋐（3017）、緯創（3231）等重要供應鏈成員後市備受期待，權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐第1季營收季增2.6%，年增110.2%，主要受惠於AI伺服器需求強勁，GB300量產及傳統伺服器回溫，而產品組合轉佳帶動毛利率季增至29.8%，優於預期。營利率季增至24.5%，雖業外虧損4,000萬元，但單季每股純益（EPS）仍達20.2元。

展望第2季，市場預估單季營收至530億元，季增8.1%、年增79.1%，EPS為22.2元。市場預估全年營收約2,207億元、年增58.1%，全年EPS估為91.3元，並看好2027年營收3,035億元、年增37.5%，考量獲利能力改善，上修全年毛利率至31.1%，EPS可望達141.6元。

緯創第1季毛利率5.2%，略低於市場預估，主要因AI伺服器營收占比上升，不過，費用控管得宜使營利率達3.4%，優於預期，其中緯穎營利率為6.3%、緯創本身為2%；緯創本身營利率僅較前一季的2.1%小幅季減，顯示獲利已趨穩定，但受匯兌損失等影響，EPS為3.06元。

展望第2季營運，4月營收2,834.4億元，月減15%，主因筆電、GB300 AI伺服器出貨量月減，然市場預期第2季筆電出貨將優於原估，同時，GB系列AI伺服器出貨量可望小幅季增約3~5%，整體營收預估將季增約2%，EPS也將季增至3.4元。市場並上調全年EPS預估至13.9元、年增54%。

權證發行商建議，看好奇鋐、緯創後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的商品介入。

緯創 奇鋐 黃仁勳

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