期貨商論壇／良維期 業績撐腰

良維（6290）近年積極切入AI伺服器與高速運算應用，隨雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出，成功打入AWS、Dell與輝達Vera Rubin供應鏈，高功率大電力線需求快速成長，帶動產品結構升級與營運動能轉強。

隨下半年AI動能持續放大，良維全年營收與獲利可望雙位數成長，AI營收占比40%，下半年有望突破50%，帶動上下半年營收比重約4：6。受惠AWS新平台切換與高單價產品放量，下半年ASP預估提升15%，毛利率表現可望優於上半年。

產品與技術布局方面，良維已通過輝達Vera Rubin平台認證，並為大電力線主要供應商，產品除大電力線外，也擴及機櫃套件。

隨AWS、Dell與輝達新平台陸續放量，法人看好下半年營運將明顯優於上半年。在AI高毛利產品占比持續提升下，獲利成長有望優於營收成長，投資人可布局良維期貨。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）