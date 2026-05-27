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金寶獲利／自結4月2.36億元 EPS 0.16元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

金寶（2312）27日達公布注意交易資訊標準，公布4月單月自結獲利，歸屬母公司淨利2.36億元，較去年同期成長約5.5倍，每股純益0.16元，第1季歸屬母公司淨利5.27億元，年增0.41%，每股純益0.35元。金寶表示，隨著產品組合調整，未來獲利表現將會逐漸好轉。

金寶表示，去年營收1,635億元，較前年的1,644億元微幅衰退，主要是因為生產基地的移動，以及產品組合調整所致，希望能夠提升整體毛利表現以及更好的配合客戶出貨時程。

今年在AI伺服器的帶動下，營收將維持成長趨勢，再加上下半年機櫃級產品將會開始出貨，能夠推升營運動能進一步擴增。同時在電源方面，金寶與旗下康舒合作，預期LVDC以及HVDC產品都將會有不錯的貢獻，為金寶的成長添磚加瓦。

金寶 營收 母公司

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