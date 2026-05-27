可成股東會／傳已切入Vera Rubin供應鏈 今年AI營收比重逾二成

金屬機殼廠可成（2474）27日召開股東會，董事長洪水樹表示，公司已順利切入AI伺服器供應鏈，出貨機構件、功能件等品項，下半年將顯著貢獻業績，估全年AI相關業務比重將占整體營收逾二成，轉型之路已賣出關鍵一步。

值得注意的是，近期市場傳出，可成已順利打入輝達（NVIDIA）最新AI平台Vera Rubin供應鏈。對此，洪水樹並未針對特定客戶回應，但指出公司其實去年底就已經小量出貨一些AI伺服器機構件，今年下半年則切入新的案子，且出貨動能比去年更強。

洪水樹表示，從目前在手的AI相關訂單以及市場趨勢來看，公司預估3年內AI伺服器業務的營收比重，有機會正式超越筆電，屆時公司的獲利能力將進一步提升。

此外，可成在醫療器械以及半導體精密零件等業務也有所斬獲。法人預料，可成今年非筆電產品的營收比重將在今年超過三成，可視為該公司轉型有成的初步成效，未來整體獲利結構有望大幅改善。

至於航太與無人機市場方面，可成目前已取得航太產業AS9100認證，將鎖定航太發動機市場，而無人機則也都通過認證，並取得國際客戶訂單，目前已開始生產。

洪水樹指出，公司也有在研究AI機器人領域，近年來已與美國新創公司合作中，但現階段尚無法對外說明進度，而可成一向擅長終端產品零組件，未來不會缺席AI機器人商機。

針對產能規劃部分，洪水樹表示，公司在過去2年分別投資泰國、越南等地，強化海外產能布局，現階段也仍在持續評估其他東南亞地區的投資或擴產機會，將盡全力滿足客戶需求。

其中，可成日前已購置泰國工業區土地，初期將投入5,000萬美元，預計2026年至2027年投產，規劃初期聚焦消費性電子產品，後續也不排除將醫療、半導體、航太等納入生產項目。