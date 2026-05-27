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華科集團嘉聯益賣瀚宇博3,360張 不影響損益

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

嘉聯益（6153）27日補充115/2/24公告，公告公司一年內累積處分同一有價證券達新台幣三億元賣瀚宇博（5469）3,360張，公司說明不影響損益。處分之具體目的為資金規劃。

嘉聯益說明，處分瀚宇博交易數量：3,360,000股，每單位單價：94.08元，交易總金額：新台幣316,107,900元，處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）該次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響公司當期損益。

嘉聯益也公告，處分後累積持有數量：23,072,932股，累積持有金額：新台幣1,898,960,669元，累積持股比例：4.75%，權利受限情形：無。

瀚宇博 嘉聯益 新台幣

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