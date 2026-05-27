亞光切入AI液冷商機 菲律賓廠第4季量產

亞洲光學董事長賴以仁表示，今年下半年營運不錯，亞光持續深化與美國Frore Systems策略夥伴關係，配合客戶開發液冷散熱水冷板關鍵金屬元件，預計今年第4季在菲律賓新廠量產，搶攻AI資料中心液冷商機。

亞洲光學今天舉行2026年股東常會，會中承認2025年營業報告書及財務報表；亞光2025年合併營收新台幣264.46億元，歸屬母公司業主淨利約18.43億元，每股盈餘6.6元，營收及獲利再創10多年新高；擬每股分派現金股息4.6元，盈餘分派率近70%。

亞光表示，今年第1季合併營收約62.09億元，歸屬母公司業主淨利約2.94億元，每股盈餘1.05元，獲利達歷史同期次高；今年前4月合併營收約86.99億元。

展望今年，賴以仁表示，亞光透過精密製造優勢，拓展市場至數據中心領域，持續深化與美國FroreSystems公司策略夥伴關係，以AI資料中心液冷散熱技術，克服AI資料中心日益成長的熱管理挑戰。亞光及旗下精熙，配合客戶開發液冷散熱水冷板關鍵金屬元件，預計今年第4季在菲律賓新廠量產。

賴以仁指出，亞光全力推進3大發展契機，包括全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現G加P（玻璃鏡片/塑膠鏡片混合結構）優勢，加速AR、VR、Metalens、AI應用產品研發，及時推出市場注目產品，並推動新海外生產基地順利生產。