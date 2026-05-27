快訊

美光再大漲、台積電期夜盤大漲100元 台指期夜盤欲奔46K

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

跟著AI教父到處吃！黃仁勳2026美食地圖公開 私廚必點菜單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

亞光切入AI液冷商機 菲律賓廠第4季量產

中央社／ 台北27日電

亞洲光學董事長賴以仁表示，今年下半年營運不錯，亞光持續深化與美國Frore Systems策略夥伴關係，配合客戶開發液冷散熱水冷板關鍵金屬元件，預計今年第4季在菲律賓新廠量產，搶攻AI資料中心液冷商機。

亞洲光學今天舉行2026年股東常會，會中承認2025年營業報告書及財務報表；亞光2025年合併營收新台幣264.46億元，歸屬母公司業主淨利約18.43億元，每股盈餘6.6元，營收及獲利再創10多年新高；擬每股分派現金股息4.6元，盈餘分派率近70%。

亞光表示，今年第1季合併營收約62.09億元，歸屬母公司業主淨利約2.94億元，每股盈餘1.05元，獲利達歷史同期次高；今年前4月合併營收約86.99億元。

展望今年，賴以仁表示，亞光透過精密製造優勢，拓展市場至數據中心領域，持續深化與美國FroreSystems公司策略夥伴關係，以AI資料中心液冷散熱技術，克服AI資料中心日益成長的熱管理挑戰。亞光及旗下精熙，配合客戶開發液冷散熱水冷板關鍵金屬元件，預計今年第4季在菲律賓新廠量產。

賴以仁指出，亞光全力推進3大發展契機，包括全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現G加P（玻璃鏡片/塑膠鏡片混合結構）優勢，加速AR、VR、Metalens、AI應用產品研發，及時推出市場注目產品，並推動新海外生產基地順利生產。

營收 亞光 美國

延伸閱讀

順德股東會／AI 高階散熱布局開花結果 今年是「均熱片元年」

聯電：與英特爾合作12奈米進展順利 2027年量產

明泰股東會／持續深化AI資料中心布局 強化研發動能與永續經營

穎崴訂單能見度看到半年 仁武新廠周五動土 今年營收再戰新高

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

金寶獲利／自結4月2.36億元 EPS 0.16元

金寶（2312）27日達公布注意交易資訊標準，公布4月單月自結獲利，歸屬母公司淨利2.36億元，較去年同期成長約5.5倍，每股純益0.16元，第1季歸屬母公司淨利5.27億元，年增0.41%，每股純益0.35元。金寶表示，隨著產品組合調整，未來獲利表現將會逐漸好轉。

可成股東會／傳已切入Vera Rubin供應鏈 今年AI營收比重逾二成

金屬機殼廠可成（2474）27日召開股東會，董事長洪水樹表示，公司已順利切入AI伺服器供應鏈，出貨機構件、功能件等品項，下半年將顯著貢獻業績，估全年AI相關業務比重將占整體營收逾二成，轉型之路已賣出關鍵一步。

欣興獲利／自結4月28.44億元、年增43倍 單月EPS 1.85元

載板龍頭欣興（3037）近期股價晉升千元俱樂部，27日應主管機關要求公布自結數，自結4月單月歸屬母公司淨利28.44億元，年成長4,387%，單月每股自結稅後純益1.85元。

廣宇股東會／董事長李光曜續任 帶領公司全面衝刺AI與機器人商機

廣宇（2328）27日召開股東會，順利通過114年度財務決算報告及各項議案，並順利完成董事改選。本次董事會提名七名董事候選人，其中包含五名獨立董事及三位女性獨立董事，所有董事候選人均順利當選。本屆董事由產業、律師、會計師、大學教授及環保等各領域專家組成，可望為公司未來發展與監督提供專業建議，謀劃開創新局。股東會後董事會並選任李光曜先生續任董事長，繼續帶領公司開拓AI與機器人商機。

台數科股東會／通過每股1.33元現金、0.4元股票股利 續深化5G與AI布局

台灣數位光訊科技（6464）27日召開股東常會，2025年每股純益4.2元，每股配發1.73元股利，包含每股1.33元現金股利及0.4元股票股利，台數科表示，持續深化5G與AI布局，穩健打造高速智慧生活圈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。