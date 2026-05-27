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欣興獲利／自結4月28.44億元、年增43倍 單月EPS 1.85元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影

載板龍頭欣興（3037）近期股價晉升千元俱樂部，27日應主管機關要求公布自結數，自結4月單月歸屬母公司淨利28.44億元，年成長4,387%，單月每股自結稅後純益1.85元。

欣興日前公布4月營收139.32億元，月增6.5%，年增27.6%，創下新高，也是歷年同期最佳，業界看好，欣興為載板龍頭廠商，持續受惠於成本上升的轉嫁漲價與高階PCB載板出貨暢旺。

欣興先前已公布首季財報，首季營收約374.46億元，季增7.9%，年增24.4%，受惠於ABF載板高階產能供不應求與高階印刷電路板（PCB）出貨放量，單季歸屬母公司淨利約50.42億元，季增約42.6%，年增451.4%，單季每股稅後純益3.28元，優於去年第4季2.32元與去年同期0.6元，單季淨利與每股稅後純益皆創近十三季以來新高。

欣興 印刷電路板 營收

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