欣興獲利／自結4月28.44億元、年增43倍 單月EPS 1.85元

聯電（2303）ADR周二狂漲15.7%，收在21.08美元，27日股東會登場，股價以139.5元開高後衝上漲停143.5元鎖死，為1997年8月以來的新高價，漲停及市價排隊買單超過4萬張， 集團股包括頎邦（6147）、同泰（3321）、聯傑（3094）、聯詠（3034）、欣興（3037）等也是上漲表現。

2026-05-27 11:29