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廣宇股東會／董事長李光曜續任 帶領公司全面衝刺AI與機器人商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
廣宇科技今天舉行股東會，獨立董事陳志鏗（左起）、總經理蔡明峰、董事長李光曜、獨立董事鄭文榮、會計師徐潔如。廣宇／提供
廣宇科技今天舉行股東會，獨立董事陳志鏗（左起）、總經理蔡明峰、董事長李光曜、獨立董事鄭文榮、會計師徐潔如。廣宇／提供

廣宇（2328）27日召開股東會，順利通過114年度財務決算報告及各項議案，並順利完成董事改選。本次董事會提名七名董事候選人，其中包含五名獨立董事及三位女性獨立董事，所有董事候選人均順利當選。本屆董事由產業、律師、會計師、大學教授及環保等各領域專家組成，可望為公司未來發展與監督提供專業建議，謀劃開創新局。股東會後董事會並選任李光曜先生續任董事長，繼續帶領公司開拓AI與機器人商機。

儘管第1季受到原物料價格上漲等外在環境挑戰，廣宇預期在「AI伺服器」與「AFM（軸向磁通電機）」兩大新事業雙軌並進的帶動下，營收有望逐季成長，並維持全年雙位數成長的目標，對中長期策略轉型抱持積極樂觀態度。

廣宇表示，今年第1季因銅價等原物料成本上漲導致營運逆風。然而公司始終維持穩健的資產結構，目前負債比率已降至27% 以下，現金水位維持在約新台幣60億元的健康水準。為了回饋股東的長期支持，即使身處關鍵轉型期，廣宇今年仍承諾維持50%以上的現金股利配發率，展現對長期股東的實質回報。

展望下半年，AI伺服器將持續推動廣宇營收成長。廣宇具備馬來西亞產能優勢，憑藉過去在系統組裝累積的豐富經驗，積極擴大馬來西亞產能，提供客戶在地客製化製造服務。此業務不僅能提供即時的營收貢獻與提高產能利用率，更將為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。

除了AI伺服器，廣宇在重電領域的布局也迎來重大突破發展。廣宇已組建重電領域頂尖團隊，攜手 Magnax 切入重電應用場景如發電廠空冷島，利用 AFM 電機的高節能特性取代傳統工業馬達迎接AI基礎建設商機。該產品預計於 2026 年底前貢獻營收，並於 2027 年迎來營收與獲利強勁成長。

廣宇科技指出，未來將持續以「3S (延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale)」策略推動轉型，目標從2026年起維持雙位數營收成長，並在2030年於全球機器人市占率突破5%，讓機器人與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。

機器人 營收

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