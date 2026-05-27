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台數科股東會／通過每股1.33元現金、0.4元股票股利 續深化5G與AI布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣數位光訊科技（6464）27日召開股東常會，2025年每股純益4.2元，每股配發1.73元股利，包含每股1.33元現金股利及0.4元股票股利，台數科表示，持續深化5G與AI布局，穩健打造高速智慧生活圈。

台數科受惠於寬頻上網服務及零售銷貨收入，推動營收持續成長，每股純益為4.20元，股東會通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股新台幣1.33元及股票股利每股0.4元，以回饋全體股東支持。

台數科表示，集團持續深化寬頻網路建設與數位匯流布局，並持續推動FTTH光纖到府及高速寬頻服務。同時，亦積極發展智慧家庭、智慧照護及智慧城市等多元應用，布局AI、5G及低軌衛星等新興技術應用市場。

在永續發展方面，台數科指初，榮獲《遠見》2026 ESG企業永續獎「ESG績優獎」，以「構築超高齡數位韌性生態」獲得肯定，展現公司長期投入數位平權、地方關懷及企業永續治理之成果。

展望未來，台數科表示，將持續強化核心網路基礎建設、提升數位服務品質，並深化媒體內容、智慧應用與永續治理布局，穩健推動集團長期成長與競爭力。

台數科 股利 5G

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