國巨「關禁閉」照樣飆漲停 凱美也跟進亮燈

被動元件廠國巨*（2327）27日召開股東會，股價攻勢再起，即使遭到處置正在「關禁閉」期間，盤中照樣衝上漲停727元，續創歷史新高價，集團股凱美（2375）同步大漲，盤中衝上衝停147元鎖死；龍頭領軍上攻，被動元件股仍是盤面上的亮點，華新科（2492）、立隆電（2472）盤中也亮燈。

證交所將國巨列入處置有價證券，處置期間自26日起至6月8日止，共計十個營業日，約每五分鐘撮合一次，並祭出信用交易管制，不過，國巨股價卻是「關」不住，27日早盤以683元開高， 盤中數度衝達漲停727元， 再寫新高價。

國巨大漲，集團股凱美也跟進，早盤以137元開高後走高，盤中衝達漲停147元鎖死，排隊買單超過3,300張；國巨領軍下，被動元件仍是盤面上亮點，立隆電、華新科也亮燈漲停，禾伸堂（3026）大漲逾8%，蜜望實（8043）漲幅逾6%，信昌電（6173）盤中大漲逾7%。

國巨股東會登場，董事長陳泰銘強調，股價每天都在變化，包括自己及團隊的重點是持續專注在公司長期的策略發展、及優化產品組合，因為股價上上下下，繼續讓營運更有效率才是首要。

陳泰銘表示，目前接單出貨比（B/B Ratio）已達1.3，接單超過出貨；展望後市，預期國巨產能稼動率將持續提高，一般品稼動率預估將上升至超過80%，特殊品上升至超過90%，4大長期戰略方向不會改變。