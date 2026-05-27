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ADR狂漲15% 聯電飆漲停寫近29年高 漲停追買單逾4萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電（2303）ADR周二狂漲15.7%，收在21.08美元，27日股東會登場，股價以139.5元開高後衝上漲停143.5元鎖死，為1997年8月以來的新高價，漲停及市價排隊買單超過4萬張， 集團股包括頎邦（6147）、同泰（3321）、聯傑（3094）、聯詠（3034）、欣興（3037）等也是上漲表現。

聯電受惠AI應用帶動成熟製程景氣回溫，美系外資日前報告指出，預期成熟製程將在明年下半年面臨產能短缺，調升聯電評等為「買進」，推測合理的股價達138元，為外資圈最高，樂觀情境股價預期更達200元。

聯電27日召開股東會，總經理王石指出，與英特爾（Intel）在美國合作12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）的進展順利，正在亞利桑那州廠區進行驗證，預計2027年量產。

聯電第1季每股純益1.29元，創近10季來新高，預估第2季晶圓出貨量將季增7~9%，以美元計算平均售價（ASP）將季增1~3%，整體將優於第1季，下半年起將漲價。

聯電ADR周四大漲，聯電早盤以139.5元開高後走高，衝達漲停143.5元，盤中成交量逾22萬張，漲停及市價排隊買單超過4萬張；集團股中頎邦、同泰、聯傑也展現強勢，聯詠、矽統（2363）也上漲，欣興盤中高點一度衝達1,110元，寫新高，盤中則在平盤上下遊走。

聯電 ADR 同泰

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