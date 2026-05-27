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國巨股東會／登上台灣首富 陳泰銘：感覺「很華麗」但腦筋一片空白
被動元件大廠國巨*（2327）董事長陳泰銘，日前在最新《富比世》即時富豪榜上超越鴻海（2317）創辦人郭台銘，首次登頂台灣首富寶座，針對此事，陳泰銘在27日的股東會上首度回應，表示在現在這個時間點，股價每天都在變化，所以包括我還有團隊，重點還是持續專注在公司長期的策略發展、以及優化產品組合。
陳泰銘說，聽到成為首富，個人感覺是「很華麗」，腦筋一片空白，不過認為這個訊息聽聽就好，因為股價上上下下，所以繼續讓營運更有效率才是首要。
陳泰銘進一步說，國巨在過去的十年轉型計畫，包括合併、併購一些公司，應該大家都看到有不錯的績效，而轉型還在持續，同時他強調，也很感謝整個市場的發展是正向的。
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