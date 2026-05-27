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富邦媒股東會／通過股利與董事改選 今年持續強化物流

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）27日舉行股東常會，通過配息10元、去年財報等案，並改選董事會。去年營收維持千億元，每股純益11.29元。董事長蔡明忠表示，今年仍聚焦物流、服務體驗與平台業務，迎戰新局。

富邦媒擬配發每股現金股利10元，配發率達88.57%，以5月26日收盤價188元計算，現金殖利率約5.3%。去全年合併營收約1,087億元，營業淨利33.5億元，稅後純益29.9億元、每股純益11.29元。在整體消費市場趨於審慎、電商競爭持續升溫的環境下，富邦媒仍維持千億營收規模與穩定獲利表現，展現穩健經營韌性。

富邦媒總經理谷元宏表示，隨著電商市場逐漸成熟，產業競爭已從價格補貼，轉向包括物流效率、服務體驗、 數據應用與平台治理等全方位能力。momo未來將持續升級物流、服務體驗等全平台能力，穩步強化長期競爭力。

在物流方面，momo持續升級配送效率與服務品質，由NDC北區物流中心、SDC南區物流中心，搭配預計於2027年啟用的CDC中區物流中心，並透過子公司富昇物流強化整體物流量能，提升整體供貨與配送效率，因應大型檔期與高峰期間需求。

近年大型家電配送與安裝服務逐漸成為電商競爭重點，momo也推出「白金級家電快配」服務，提供大型家電下單後 58小時內完成配送與安裝，進一步提升大型商品的履約體驗與服務品質。

富邦媒 物流 營收

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