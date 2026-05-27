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股后穎崴法說會報佳音 股價跳空漲停收復月線
股后穎崴（6515）法說會報佳音，董事長王嘉煌表示，訂單能見度已看到半年，預估今年營收將持續挑戰新高；27日早盤跳空以漲停板9,795元開出後鎖死，收復月線，也重返9,000元之上。
穎崴今年第1季營收29.8億元，季增33.4%，年增29.7%；稅後純益6.99億元，年增14%；每股純益（EPS）19.54元；第1季營收和獲利都創歷史新高；累計今年前4月合併營收為39.7億元，年增34.4%，創新高。
穎崴董事長王嘉煌在法說會表示，受惠AI所帶動的半導體景氣需求超越預期，客戶需求增加，訂單能見度已看到5、6個月之後，為快速開出產能，仁武新廠將在29日動土興建，他同時看好今年營運表現，預估今年營收持續挑戰新高。
穎崴高雄楠梓廠區持續擴充設備與產線，仁武租賃新廠已在4月啟用量產，仁武自建新廠將動土，預計2027年底前逐步開出新產能。
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