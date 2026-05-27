股后穎崴法說會報佳音 股價跳空漲停收復月線

被動元件大廠國巨*（2327）董事長陳泰銘，日前在最新《富比世》即時富豪榜上超越鴻海（2317）創辦人郭台銘，首次登頂台灣首富寶座，針對此事，陳泰銘在27日的股東會上首度回應，表示在現在這個時間點，股價每天都在變化，所以包括我還有團隊，重點還是持續專注在公司長期的策略發展、以及優化產品組合。

2026-05-27 10:49