快訊

一口氣公布18項人口對策新戰略 賴總統1130記者會說明

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務

聽新聞
0:00 / 0:00

股后穎崴法說會報佳音 股價跳空漲停收復月線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

股后穎崴（6515）法說會報佳音，董事長王嘉煌表示，訂單能見度已看到半年，預估今年營收將持續挑戰新高；27日早盤跳空以漲停板9,795元開出後鎖死，收復月線，也重返9,000元之上。

穎崴今年第1季營收29.8億元，季增33.4%，年增29.7%；稅後純益6.99億元，年增14%；每股純益（EPS）19.54元；第1季營收和獲利都創歷史新高；累計今年前4月合併營收為39.7億元，年增34.4%，創新高。

穎崴董事長王嘉煌在法說會表示，受惠AI所帶動的半導體景氣需求超越預期，客戶需求增加，訂單能見度已看到5、6個月之後，為快速開出產能，仁武新廠將在29日動土興建，他同時看好今年營運表現，預估今年營收持續挑戰新高。

穎崴高雄楠梓廠區持續擴充設備與產線，仁武租賃新廠已在4月啟用量產，仁武自建新廠將動土，預計2027年底前逐步開出新產能。

穎崴 股后 營收

延伸閱讀

穎崴訂單能見度看到半年 仁武新廠周五動土 今年營收再戰新高

AI需求超預期 穎崴董座：用最快速度擴產 今年續拚新高

被對手分單？穎崴董座澄清已請供應商優先供貨 全力滿足客戶需求

拿到半導體晶圓大廠認證 中興電股價跳空上漲

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

國巨股東會／陳泰銘回應台灣首富：股價每天都在變 專注公司長期策略

被動元件大廠國巨*（2327）董事長陳泰銘，日前在最新《富比世》即時富豪榜上超越鴻海（2317）創辦人郭台銘，首次登頂台灣首富寶座，針對此事，陳泰銘在27日的股東會上首度回應，表示在現在這個時間點，股價每天都在變化，所以包括我還有團隊，重點還是持續專注在公司長期的策略發展、以及優化產品組合。

聯茂股東會／董座看好受惠 AI 伺服器車用電子材料出貨成長

聯茂（6213）27 日召開股東會，會議中董事長陳進財提及，生成式AI應用持續深化、雲端運算與資料中心擴建加速，以及與新能源相關產業需求穩定成長，帶動高階電子材料與高頻高速PCB之市場需求提升。

群創股東會／每股配1元現金股利

群創（3481）27日舉行股東常會，不同於近日股票交投紅火，股東會現場沒有小股東前往發言。會中通過各項議案，20分鐘即順利完成。

富邦媒股東會／通過股利與董事改選 今年持續強化物流

富邦媒（8454）27日舉行股東常會，通過配息10元、去年財報等案，並改選董事會。去年營收維持千億元，每股純益11.29元。董事長蔡明忠表示，今年仍聚焦物流、服務體驗與平台業務，迎戰新局。

富邦媒股東會／提高員工分紅比率 不低於獲利1%

富邦媒（8454）27日舉行股東會今年提出修正公司章程，將員工分紅的比率，從獲利的0.1-1%，提升至不低於1%。經股東會通過，等於從最低0.1%計算，員工分紅提高10倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。