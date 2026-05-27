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金像電 二檔火熱

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

PCB龍頭金像電（2368）受惠AI推理世代降臨及通用伺服器需求強勁復甦，產業後市一片看好。隨著AMDIntel新平台帶動傳輸規格升級，高階多層板（MLB）出現量價齊揚的榮景。

法人指出，金像電今年第1季每股純益（EPS）飆上6.87元，且2026年資本支出預估突破170億元、年增逾100％，反映CSP及ASIC客戶訂單動能極為強勁。

在基本面撐腰下，金像電股價表現剽悍，蓄勢突破1,500元大關，並挑戰1,520元的歷史新高價。市場預期在供需持續緊張、價格逐季調漲的循環下，後市仍具備本益比上修與想像空間。

權證發行商建議，看好金像電中長期波段行情的投資人，可挑選價內外5％以內、剩餘天數120天以上的認購權證參與行情。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

金像電 Intel AMD

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