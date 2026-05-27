英業達報喜 押長天期

輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」眾所矚目，市場預期將進一步鞏固各方未來訂單展望，英業達（2356）等與會股，成為市場聚焦點，而配台股近期多頭行情下，市場預期兆元宴相關企業股價將有所表現。

英業達第1季伺服器營收季增及年增皆達25~30%，營收占比47%，主要由通用伺服器與HGX AI伺服器成長帶動，但毛利率季減至5.1%，主要是筆電出貨量季增2%至540萬台，使其營收占比升至50%，高於預期，加上同時通用伺服器零組件成本上升，稀釋毛利率，但認列約4.7億元匯兌收益，單季每股純益（EPS）0.68元，季增17%、年增43%，優於市場共識。

英業達第2季筆電出貨將季持平、約540~550萬台，伺服器營收可望季增，預期系統營收占比提升，其中，4月營收強勁，主要因部分客戶提前拉貨以因應零組件成本上升及供應風險，雖CPU與記憶體供應變數仍在，但市場看好全季營收有望季增15%，且隨伺服器與機櫃系統營收占比增加，加上筆電與通用伺服器因零組件成本上升將推升ASP，全季毛利率有望季持平。

展望2026年，英業達將受惠於通用伺服器營收年增逾30%，主因CSP需求增長強勁，此外，HGX與ASIC AI伺服器將有新專案挹注，2026年預估年增50%以上；下半年也將開始出貨輝達VR平台與AMD的MI450 GPU AI伺服器L6，貢獻營收。市場預期英業達伺服器營收占比將由2025年46%升至2026年55%、2027 年將逾60%下，估2026年EPS至3.2元、年增34%。

權證發行商建議，看好英業達後市的投資人，可挑選價內外5%（含）以內、有效天期150天以上的商品入手。