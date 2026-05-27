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台積電、鴻海 認購放閃

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台積電。 路透
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輝達執行長黃仁勳來台，將再邀科技大老聚餐，加以美伊戰事有望緩和，科技指標廠商股價表現空間可期，市場資金也大力投入市場，多頭行情再度揚帆；面對高價股及強勢行情，可善用權證的槓桿操作，爭取較大獲利空間。

輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」將在明（28）日登場，其中，「護國神山」台積電（2330）、代工巨頭鴻海（2317）產業後市展望佳，近期備受市場關注。受惠於高效能運算（HPC）晶片與次世代AI伺服器的強勁需求，法人預估兩大權值股今年營運將再創高峰。

從中長期的全球宏觀格局來看，台積電與鴻海的「含金量」早已超越傳統代工的範疇，成為全球科技基礎建設的「戰略物資」。台積電在先進製程（3奈米、2奈米）及先進封裝CoWoS產能持續供不應求，全球晶片巨頭爭相包下產能，讓台積電的產業龍頭地位無可撼動。市場預期，隨著全球資料中心與大型語言模型（LLM）的算力需求倍增，台積電營收成長動能將一路長紅。

鴻海的AI野心同樣大爆發。憑藉著強大的「垂直整合」與「全球布局」能力，鴻海在次世代AI伺服器的代工領域搶下極高市占率。法人樂觀預估，鴻海的AI業務在今年成長將大幅優於同業，營收可望挑戰新高紀錄，顯見基本面結構極為扎實。

鴻海憑藉著從零組件、模組、基板到整機櫃的一站式垂直整合能力，吃下了利潤豐厚的核心板塊，這意味著鴻海正在經歷估值重估（Re-rating），市場逐漸給予它更高的本益比。

在強勁基本面支撐下，今年來台積電與鴻海的股價維持底部逐步墊高的多頭格局。台積電「通吃」的商業模式，讓它的獲利能力具備極高的護城河。即便大盤因通膨或利率政策出現系統性修正，台積電的長線價值依然是外資與國家級主權基金的避風港，法人也指出，權值雙雄具備高度的產業能見度，是極佳的權證操作標的。

權證發行商建議，相較於直接操作現貨或融資，挑選認購權證布局，僅需支付少許的權利金，即可參與台積電、鴻海的槓桿行情，可以優先選擇剩餘天數大於90天、價內外15％以內標的，等待股價波段爆發的機會。

鴻海 黃仁勳 輝達

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