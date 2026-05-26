快訊

美股早盤／西德州油價回落 四大指數齊揚、美光暴漲14%

好萊塢女神自曝「左眼半盲10年」 看不見拍片還奪奧斯卡獎

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩將聯發科目標價大幅上調70%到5,088元 調幅居法人最高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
聯發科董事長蔡明介。聯合報系資料照
聯發科董事長蔡明介。聯合報系資料照

聯發科（2454）迎來股價上修潮，在摩根士丹利證券（大摩）釋出的最新報告中，將聯發科目標價從2,988元大幅上調70%到5,088元，在這波外資調高目標價中上調幅度最高，主要基於2奈米TPU設計服務執行能力強，股價有望重新評價。

大摩估計，聯發科將是亞洲科技股中成分最純粹的 Google TPU 概念股之一，Google TPU占聯發科營收比重將從2027年的38%，提高到2028年的63%。在大中華科技半導體族群中，聯發科仍是大摩的首選，維持「優於大盤」評等。

大摩指出，聯發科正與英特爾（Intel）密切合作，以推動2奈米TPU專案Humufish。聯發科在最近的法說會首次表示，2奈米特殊應用IC（ASIC）將於 2027 年量產。不過，投資人仍對2028年的產量有疑慮，因為英特爾的嵌入式多晶片互連橋接（EMIB-T）先進封裝技術仍未通過大型 ASIC專案的驗證。

大摩之前因而保守預估，聯發科在2028年的2奈米TPU出貨量為100萬顆，代表AI ASIC總營收約200億美元。不過，大摩最近將2028年的2奈米TPU出貨量大幅調高到250萬顆以上，主要採用英特爾EMIB技術，且整體TPU營收至少有370億美元。

大摩最近的產業調查顯示，下一代 2奈米 TPU Humufish存在上行空間，主要原因有三。一是ABF載板產能可望增加。其次是英特爾晶圓代工的EMIB良率高達90%以上。三是其餘供應鏈都已到位，包括封裝凸塊製程的力成等業者、矽電容供應商愛普*與三星電機，以及由英特爾晶圓代工提供的矽橋接晶粒。

大摩最新的供應鏈調查更顯示，聯發科很可能在現有2奈米TPU 之外，再取得另一個TPU專案，可能是v10世代產品。雖然該客戶可能採用客戶自有設備（COT）模式，並且是雙代工廠（台積電與三星），但大摩認為聯發科自2029年起仍可享有強勁的營收及獲利成長。

大摩預期，聯發科在Google TPU的毛利率將從2026年約40%下滑至2029年約30%-35%，但營業利益率可能維持在25%-30%，將公司整體營益率提升至20%-25%。

大摩 聯發科 英特爾

延伸閱讀

里昂：聯發科「永不回頭」成Google TPU策略核心 目標價跳到5,922元

聯發科2029年後更強成長 美系大行調升目標價

聯發科衝3550元鎖死！資金打包半導體…00891與00935早盤同步大漲領跑大盤

政府推5,000元成長補貼 00400A搶進AI商機有望再放大

相關新聞

群創爆145萬張成交量收45.7元、跌6.92% 友達重挫跌停

面板雙虎群創（3481）、友達（2409）股東會將在本周先後登場，股價26日同步重挫，群創爆145萬2,848張成交量，高居個股成交量第一名，股價收45.7元，下跌3.4元，跌幅6.92%；友達重挫至跌停22元鎖死到收盤，成交量81萬5,901張，僅次於群創；不過，彩晶（6116）收13.65元，上漲0.65元，漲幅5%。

大摩將聯發科目標價大幅上調70%到5,088元 調幅居法人最高

聯發科（2454）迎來股價上修潮，在摩根士丹利證券（大摩）釋出的最新報告中，將聯發科目標價從2,988元大幅上調70%到5,088元，在這波外資調高目標價中上調幅度最高，主要基於2奈米TPU設計服務執行能力強，股價有望重新評價。

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

國巨「關禁閉」下挫 、盤中跌幅收斂 被動元件股慘綠中這檔竟漲停

國巨*（2327）股價急漲，5月來翻倍上漲，因股價短線漲幅、交易量變動過於劇烈，遭證交所列入處置，26日為「關禁閉」的第一個交易日，早盤以674元開低後一度下滑至631元，跌幅8.68%，且拖累被動元件股齊挫，但在族群幾乎是慘綠一片之中，立隆電（2472）竟然飆上漲停，同樣是處置股的禾伸堂（3026）、信昌電（6173）也翻紅。

禾伸堂唱旺被動元件 產品交期已拉長至20多周

被動元件廠禾伸堂（3026）昨（25）日召開股東會，董事長唐錦榮表示，AI持續帶動積層陶瓷電容（MLCC）剛性需求，「市況從來沒有像今年那麼強」，目前交期已拉長到20多周，預期明年會更缺。

達方入股佺璟 衝 AI 散熱

達方（8163）強化AI散熱布局，昨（25）日公告董事會通過擬斥資8億元，參與散熱廠商佺璟科技現金增資及認購私募可轉換公司債（CB）；待CB轉換後，達方將取得佺璟約48.4%股權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。