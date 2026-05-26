大摩將聯發科目標價大幅上調70%到5,088元 調幅居法人最高

聯發科（2454）迎來股價上修潮，在摩根士丹利證券（大摩）釋出的最新報告中，將聯發科目標價從2,988元大幅上調70%到5,088元，在這波外資調高目標價中上調幅度最高，主要基於2奈米TPU設計服務執行能力強，股價有望重新評價。

大摩估計，聯發科將是亞洲科技股中成分最純粹的 Google TPU 概念股之一，Google TPU占聯發科營收比重將從2027年的38%，提高到2028年的63%。在大中華科技半導體族群中，聯發科仍是大摩的首選，維持「優於大盤」評等。

大摩指出，聯發科正與英特爾（Intel）密切合作，以推動2奈米TPU專案Humufish。聯發科在最近的法說會首次表示，2奈米特殊應用IC（ASIC）將於 2027 年量產。不過，投資人仍對2028年的產量有疑慮，因為英特爾的嵌入式多晶片互連橋接（EMIB-T）先進封裝技術仍未通過大型 ASIC專案的驗證。

大摩之前因而保守預估，聯發科在2028年的2奈米TPU出貨量為100萬顆，代表AI ASIC總營收約200億美元。不過，大摩最近將2028年的2奈米TPU出貨量大幅調高到250萬顆以上，主要採用英特爾EMIB技術，且整體TPU營收至少有370億美元。

大摩最近的產業調查顯示，下一代 2奈米 TPU Humufish存在上行空間，主要原因有三。一是ABF載板產能可望增加。其次是英特爾晶圓代工的EMIB良率高達90%以上。三是其餘供應鏈都已到位，包括封裝凸塊製程的力成等業者、矽電容供應商愛普*與三星電機，以及由英特爾晶圓代工提供的矽橋接晶粒。

大摩最新的供應鏈調查更顯示，聯發科很可能在現有2奈米TPU 之外，再取得另一個TPU專案，可能是v10世代產品。雖然該客戶可能採用客戶自有設備（COT）模式，並且是雙代工廠（台積電與三星），但大摩認為聯發科自2029年起仍可享有強勁的營收及獲利成長。

大摩預期，聯發科在Google TPU的毛利率將從2026年約40%下滑至2029年約30%-35%，但營業利益率可能維持在25%-30%，將公司整體營益率提升至20%-25%。