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中租股利6元 2026年穩健成長

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

中租控股（5871）昨（26）日召開股東常會通過配發6元股利，其中現金股息5.8元、股票股利0.2元，展望2026年，中租將以「穩健成長、量利質並重」為核心策略，持續在大中華區和東南亞布局，今年預計大陸、菲律賓、印尼等地各新增一處業務網點。

中租去年歸屬母公司業主之稅後純益為198億元，較前一年下滑，EPS 11.24元。其中，大陸市場營收年減12%，台灣市場小幅下滑3%，僅東協市場成長4%，主因大陸經濟復甦不如預期、地緣政治不確定性等，獲利雖受呆帳提列影響承壓，但大陸和泰國市場資產品質已顯著改善，為日後重返成長奠定基礎。

中租昨日股東會通過2025年度盈餘分派案，優先分派甲種特別股股利計6.2億元；普通股每股配發現金股利5.8元、股票股利0.2元，合計6元，盈餘分配率約53.4%。

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