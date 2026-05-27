功率半導體封測代工廠捷敏-KY（6525）昨（26）日舉行股東會，隨著AI伺服器電源架構升級，客戶由單一單體散熱邁入系統級散熱設計，公司強化頂部、雙面散熱等製程技術，推升接單表現回溫，法人估全年表現將持續成長。

捷敏表示，上半年營運動能主要來自無人機、AI伺服器散熱以及工控應用， PC與NB市場近期也有急單，看好今年AI需求持續強勁，車用市場有望逐步成長。

捷敏指出，AI及車用等晶片功耗快速攀升之下，對散熱性能要求更高，公司產品也全面強化系統散熱能力。目前產能利用率約85%，因應AI與散熱需求快速增長，今年資本支出大幅提高至約2,400萬美元，用於設備購置與擴充新產能，聚焦AI與散熱相關應用。