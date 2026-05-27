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就市論勢／AI 鏈龍頭 逢回分批布局
盤勢分析
5月初全球市場籠罩在通膨與地緣政治陰影中，亦為台股本波行情起點。美國通膨數據升溫，尤其生產者物價（PPI）明顯高於預期，加上能源價格因中東局勢升高走揚，市場下修對聯準會降息期待。
美伊衝突持續干擾荷莫茲海峽運輸，油價維持高檔，推高全球通膨預期。在利率上修與戰爭溢價雙重壓力下，全球股市風險偏好降低，台股呈現震盪整理格局。
然進入5月中，市場結構出現轉折。AI產業基本面釋出強勁訊號，輝達20日公布財報，營收年增超過八成，管理層更直言AI基礎建設正以「前所未有速度擴張」。緊接著超微宣布投入超過100億美元加碼台灣產業鏈，強化先進封裝與AI基礎設施布局，市場同步上修台灣供應鏈在全球AI版圖戰略地位。台股此階段展開本月最具代表性的主升波，指數與AI相關個股同步走強。
不過主升動能並非無限延續。昨（26）日台股開高走低，主因利多邊際效應下降與總經壓力再度浮現。儘管輝達財報亮眼，但AI題材短線已高度反映；同時美伊談判雖接近達成，但仍未完全落地，能源供應風險與油價壓力持續存在，使通膨預期難以快速降溫。
利率維持高檔預期恐壓抑權值股評價，然在內資（特別是主動式ETF）挹注下，資金集中具成長性AI供應鏈。
投資建議
AI基本面持續強勁、企業資本支出動能未見轉弱前提下，台股中期多頭架構仍具支撐，保有向上空間；然短線受制於通膨壓力與降息時程延後，市場評價擴張動能受限，使盤勢呈現「中性偏多但波動加劇」格局。
建議投資人以紀律化配置為原則，維持核心持股於具訂單能見度與技術門檻的AI供應鏈龍頭，並透過逢回分批布局，平衡成本與風險；適度降低對短線漲幅過大、僅具題材性的個股曝險，避免評價修正回檔壓力。
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