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朋程衝 HVDC 客製化模組

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

功率半導體廠朋程（8255）昨（26）日舉行法說會，展望營運看好。積極搶攻HVDC（高壓直流）電源商機，與客戶合作開發的HVDC客製化模組已取得獨供地位，未來每年都將有數個客製化模組導入量產，未來台灣AI只要用到客製化模組，朋程都可望是首批供應商。

朋程指出，HVDC架構推升SiC（碳化矽）功率元件需求快速升溫，對散熱、耐壓與效率要求更高，市場正加速導入新一代封裝技術，朋程同步布局相關產品線。今年已有四個主要模組機種導入少量生產，預期明年出貨量逐季拉升，目前市場主流仍以650V、1200V模組為主，公司已提前進入1700V SiC模組領域，並開始樣品出貨，拉開與其他工業功率半導體廠差距。

朋程

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