耕興（6146）昨（26）日參加櫃買業績發表會，看好AI、低軌衛星應用多元發展，高階聯網終端裝置擴散至更多領域，帶動高階網通檢測需求，驅動今年營運看增，明年可望顯著成長。耕興指出，美國聯邦通信委員會（FCC）強化監管新制將上路，近期已收到高階檢測訂單轉單，今年第4季可望進一步成長。

耕興指出，FCC強勢監管將重塑產業秩序，市場擺脫低價惡性競爭，檢測實驗室回歸第三方公正單位的本質。目前禁止非MRA（相互承認協議）國家實驗室的規範已進入最後階段，預計年底決議，一旦正式進入報告與命令（R&O）執行階段，非MRA實驗室將面臨審查漫長或額外規費的困境，「受信任實驗室」將與非MRA實驗室顯著拉開取證時效差距。