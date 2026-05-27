快訊

毒駕頻傳 專家：檢測喪屍煙彈標準過寬 易造成用藥黑數

聽新聞
0:00 / 0:00

朋億在手訂單 創高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
朋億*董事長梁進利（右）與總經理馬蔚。記者李珣瑛／攝影
朋億*董事長梁進利（右）與總經理馬蔚。記者李珣瑛／攝影

朋億*（6613）董事長梁進利昨（26）日表示，受惠於記憶體及封測廠客戶加碼投資，朋億截至今年首季的在手訂單金額達127億元、創歷史新高，走出去年的營運谷底，2026年營運穩健向上。

朋億昨天舉行股東常會，承認2025年度盈餘分配案，以每股面額5元股數計算，2025年上半年配發每股3元現金股利（今年1月30日發放），2025年下半年配發每股7元現金股利，預計於6月29日為除息交易日，7月17日為現金股利發放日，合計每股配發10元現金股利，配息率為75％。

股東會也通過子公司蘇州冠禮科技首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，申請在深圳證券交易所創業板上市案。梁進利指出，朋億持有蘇州冠禮86.59％股權，申請A股上市可提升其於中國市場的企業知名度、資本市場能見度與產業競爭力，進一步拓展海外市場與在地業務發展空間。若後續上市程序順利完成，將有助於提升朋億整體企業形象、轉投資價值及股東權益，為長期發展創造效益。

展望2026年，朋億看好全年營運有望呈現逐季走高態勢，觀察AI晶片需求持續升溫，帶動高階製程與成熟製程同步擴建，加上全球半導體供應鏈區域化趨勢延續，客戶持續擴大先進製程、先進封裝及相關高科技廠房投資，推升今年以來整體業務接單表現熱絡，隨著各項案件依完工進度逐步認列營收貢獻，可望挹注後續營運動能。

朋億受惠半導體、記憶體等產業主要客戶訂單認列暢旺，在訂單結構組合優化及費用良好管控效益，今年首季合併營收23.42億元，年增9％，稅後純益2.99億元，年增28.8％，每股稅後盈餘3.84元，年增28.4％， 交出營收、獲利均改寫歷年同期新高佳績。

股利

延伸閱讀

朋億股東會／配10元現金股利 蘇州冠禮申請A股上市

建新股東會／決議配發現金股利每股2.85元 創歷年配息新高

建新股東會／通過每股配發2.85元股息 創歷年配息新高

竣邦-KY通過配息3.5元創新高 看今年營運穩步增強

相關新聞

櫃買中心徵才報名 最後一天

櫃買中心今年度擴大徵才，將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才。

台積電、鴻海 認購放閃

今日主題

緯創、緯穎 四檔後勁強

受惠輝達新平台推出，大型雲端服務供應商（CSP）持續升級AI伺服器，上調資本支出，伺服器組裝廠緯創（3231）、緯穎（6669）同步受惠，法人對兩家廠商今年營運看法正向，投資人可利用認購權證參與行情。

英業達報喜 押長天期

輝達執行長黃仁勳的「兆元宴」眾所矚目，市場預期將進一步鞏固各方未來訂單展望，英業達（2356）等與會股，成為市場聚焦點，而配台股近期多頭行情下，市場預期兆元宴相關企業股價將有所表現。

川湖 瞄準逾150天

川湖（2059）受惠AI 伺服器滑軌需求強勁，今年首季毛利率維持高水平，法人看好因應市場需求，川湖全球供應鏈布局日漸深化，加上產能持續擴張，營運長期成長可期。

帆宣 選價內外20%

帆宣（6196）第1季未受年節工作天數減少影響，主要受惠於美國P2廠務工程認列、後段封測設備銷售強勁等因素；毛利率季增3個百分點達13.6%，主因產品組合轉佳及廠務本身毛利率優化帶動；業外淨收益2億元，來自包括金融評價利益、匯兌利益等，每股純益（EPS）5.1元，優於市場預估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。