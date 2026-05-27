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光聖2026年業績 拚增雙位數

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
光聖總經理張英華。記者吳康瑋／攝影
光聖總經理張英華。記者吳康瑋／攝影

光通訊大廠光聖（6442）昨（26）日舉行股東會，公司評估今年若料源穩定，預期營運表現將較去年更佳，光被動元件仍是業績成長主軸。並開始布局射頻連接器以及CPO領域，預期將逐漸發酵。看好今年業績、毛利率有望優於去年，營收維持雙位數成長。

光聖去年營收105.27億元、年增64%，稅後純益10.57億元，每股純益23.46元。股東會通過財報以及股利配發案，配發現金股利每股11.8 元。

光聖表示，去年AI爆發、成長幅度驚人，今年將會進入穩定成長。除了光被動元件外，也帶動AI產品對高頻連接器需求，無論是出貨量還是產品單價都將提升。在主動元件部分，持續向光機電整合的方向前進，串聯主被動元件提供更完整的解決方案。

公司指出，本季隨著加工出貨產品比重增加，預計毛利率將優於上季，隨著高芯數產品比重提升，毛利率有上行的空間。

光聖表示，因應上游原物料缺料，去年已提前備貨，目前庫存水位安全，今年供貨不成問題。公司已開始提前為明年備料，並預付訂金給廠商擴充生產，在海外產能上，光聖菲律賓廠以低芯數產品為主進行小量生產，穩定之後會逐漸放量，人力從40人會擴充至100人左右。

光聖除了OCS架構上的光纖光纜和集線盒外，積極布局CPO的主動元件等產品，旗下合聖設計包含ELS模組以及FAU等CPO零組件，光聖再為其代工部分產品，目前已提供給美國大廠進行驗證。公司預計FAU產品今年僅會有小量貢獻，明年出貨量逐步攀升，真正放量的時間將會落在2028年。

除了合聖外，光聖轉投資逐漸有成，包括透過和IET-KY換股的方式，切入CPO主動元件市場，向上整合上游的磷化銦基板，穩固垂直供應鏈穩定性。

另一家轉投資稜研科技主攻低軌衛星產業，主要聚焦於地面站到半空的訊號傳輸，產品為RF高頻連接器產品，已經在5月25日申請在創新板掛牌上市。

營收

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