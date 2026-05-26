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永續期 題材吸睛

經濟日報／ 記者崔馨方整理

國泰永續高股息（00878）將進入成分股調整發酵期，市場資金已有提前卡位跡象，帶動期貨成交量與討論熱度同步升溫。期貨法人表示，留意資金會尋找兼具題材與防禦性的商品，而具備高股息與換股行情雙重題材的國泰永續高股息ETF期貨（WRIF&），有望成為市場焦點。

台股昨日雖維持多頭架構，但盤中高點明顯有壓，短線資金分歧正加大。00878有龐大受益人基礎與穩定資金流，每次換股都容易牽動市場資金重新配置，經驗也顯示，高股息ETF在換股前後，常帶動市場提前押寶將納入的新成分股，形成一波短線資金卡位行情，而相關期貨商品也會因避險與投機需求同步增溫。

今年市場特別關注高殖利率電子股、AI伺服器供應鏈以及具穩定獲利的金融股是否有機會成為新納入標的，若市場預期持續升溫，不排除相關概念股將提前反映買盤動能，也讓00878期貨波動進一步放大。

目前台股雖在相對強勢格局，但盤面部分強勢股有漲多震盪，顯示市場情緒開始從全面追價轉向個股輪動，加上國際市場對美國降息時程、美債殖利率與科技股估值變化依舊敏感，短線高檔震盪機率並不低。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

高股息 國泰

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