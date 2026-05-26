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原油期 謹慎操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期原油盤勢仍被美伊談判的反覆與荷莫茲海峽的實質封鎖預期主導，期貨法人提醒，操作原油相關期貨務必嚴控保證金水位，防範突發性政治頭條與核武議題帶來的來回洗盤，或運用期街口布蘭特正2 ETF（00715L）或期元大S&P石油ETF（00642U）做相對應的配置。

期貨法人分析，若本周預期可獲得更多地緣政治緩和的進展，原油價格可能將呈現「震盪走低」格局。日前川普表示若短期內無法達成協議，不排除對伊朗「再給一次重擊」，美方已向德黑蘭劃下永久放棄發展核武的明確紅線，否則不排除恢復軍事行動。地緣政治不確定性升高，帶動油價與通膨預期的雙升。

然而，盤面隨後出現兩個關鍵降溫轉折點，一是北約開始討論協助船舶通過海峽，二是20日川普正式表態談判進入「最後階段」，促使油價單日重挫。

然而，隨談判進度儘管一度卡關。因伊朗可能保留濃縮鈾庫存，導致油價盤中劇烈震盪，但隨後傳出6月5日美伊將和談，有望協議停火60天與開放海峽等正面消息使原油價格再度回落。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

荷莫茲海峽 海峽 油價

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