鳳凰搶攻歐洲河輪旅遊

鳳凰旅遊（5706）看準高端旅遊市場商機，攜手土耳其航空及寰宇精品河輪同步宣布全新的河輪計畫，河輪旅遊屬於兼具精緻與慢步調的旅行方式，特別適合想深度探索歐洲多座城市，卻不想頻繁打包、更換飯店的旅客，成為推升下半年營收、獲利的重要產品。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，2026年旅遊市場已正式進入「價值重塑」階段，高端、深度、圓夢旅遊成主流，旅客更重視旅遊深度與人生體驗，不再滿足於走馬看花式行程，而是願意投入更多預算，追求稀有體驗、新鮮事物與開闊人生視野，全新旅遊需求持續攀升，透過航空與河輪的結合，提供旅客從空中到河道的一站式精品旅遊服務，成為新選擇。

寰宇精品表示，2023年在台灣推出的河輪行程銷售量不斷攀升，而且是一位難求，2026年全新推出的萊茵河行程都是全部滿船，其中，多瑙河、萊茵河行程最熱門，這些行程都是要一年多以前開始訂位，每年推出後銷售的速度非常快速，很多旅客都在問2027年四艘新船的包船計畫。

寰宇精品展望市場變化，高端旅遊客群持續擴大，亞洲市場也將持續成長，企業包船、包團需求上升，台灣成為成長主要關鍵市場。