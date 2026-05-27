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胡連業績有望季季高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

胡連（6279）昨（26）日舉行股東會，董事長張子雄表示，汽車品牌庫存調整在第1季結束，從4月到7月業績可望逐月成長，有兩位數年增，客戶訂單已經看到8月。品牌客戶開始推出新車，業績將逐季上揚，今年營運將力拚優於去年。

胡連第1季營收21.23億元，年減8.7%，主要是第1季為季節性庫存調整期，出貨量與營收同步下滑，本季4月營收來到8.63億元，月增32.2%，年增11.5%，逐步進入傳統出貨旺季。

胡連指出，下半年是車廠傳統旺季，樂觀看待下半年業績表現。最近幾場車展中，已經看到品牌車廠推出新車，在新車開始進入市場促銷下，可望帶動公司出貨量跟著成長。

胡連今年規劃投資兩家歐洲零組件廠，包括法拉利供應商以及農耕車供應商。透過投資法拉利供應商之後，胡連躋身一階供應商，直接與歐洲車廠合作設計開發零組件，得到國際車廠認可，擴大營收來源與規模。

營收 胡連

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