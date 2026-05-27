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世芯2026年下半年營運爆發

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）昨（26）日召開股東會，董事長暨總經理沈翔霖表示，最艱難的挑戰階段已經過去，對今年及未來的營收與獲利成長充滿信心，主要客戶的晶片設計案已於5月量產。

世芯去年合併營收為309.26億元，年減四成。先前預期今年營收表現將登上歷史新高峰，自本季起開始增溫，自第3季起營收與獲利將呈現非常強勁的季增，全年營收呈現明顯「下半年爆發」的態勢。

沈翔霖昨日指出，業務開拓方面，持續引領先進製程，贏得多項具市場潛力與指標性的晶片設計案。最關鍵的是，公司再度獲得主要客戶高度信賴，去年如期完成關鍵設計案，今年5月順利量產，將成推動今年與明年營收重返高成長主要動能。

對於整體ASIC市況，沈翔霖說，ASIC有滿多好處，出貨要超過GPU可能還要一段時間，但ASIC市場年複合成長率會超越GPU，動能更為強勁。

營收 世芯 晶片

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