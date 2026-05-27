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中美晶攻太空太陽能 將視情況擴充設備搶市

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
中美晶董事長徐秀蘭。記者鐘惠玲／攝影
中美晶董事長徐秀蘭。記者鐘惠玲／攝影

太陽能大廠中美晶（5483）昨（26）日召開股東會，針對太空領域太陽能技術，董事長徐秀蘭表示，已有太空應用PERC太陽能產品小量出貨中，現在客戶若願意下單，公司非常樂意承接，也願意為訂單成長投資擴充設備。

徐秀蘭指出，中美晶產太空PERC（鈍化射極與背面太陽電池），目前太陽能產品不一定只利用鈣鈦礦技術，業界還在驗證哪個方式較好，並未定義主流技術。

徐秀蘭提到，太空太陽能相關規範有九個等級，中美晶已做到第七級，相關生產設備可與一般PERC產品共用，只是製程有所不同。宜蘭廠有相關特殊的PERC生產並小量出貨，以供應美國市場為主，且不只一個客戶。

徐秀蘭也透露，中美晶被邀請評估到美國設置太陽能電池或模組廠，以就近供應，但首要面對的就是設備從何而來的議題。全球最大太陽能電池生產設備商在中國大陸，可能難以出口相關設備到美國，歐洲供應商的設備價格高出不少，難以產生成本競爭力，所以公司仍在斟酌是否真的要在美國生產。不過確實今年在積極評估太陽能模組合作相關事宜，因為相關風險較低，也還在評估成本效益。

整體而言，徐秀蘭認為，中美晶本業今年營收成長滿好，首先是旗下續興與艾涅爾的售電業務增長很多，位於竹南的矽材料事業部也發展得滿好。至於宜蘭廠，包括美國的太空應用與屋頂、地面型太陽能產品都持續耕耘，還與台灣合作夥伴合攻無人機機翼的太陽能電池領域，搶占低空經濟商機。

徐秀蘭強調，中美晶在本業部分，會從太陽能製造業務，轉為能源服務業務也同時並駕齊驅。

另外，中美晶昨日股東會也進行董事改選，徐秀蘭續任董事長、姚宕梁續任副董事長，而併購大王、董事盧明光則於股東會後退休，不再續任董事。

中美晶 太陽能 徐秀蘭

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