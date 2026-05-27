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建新打造智慧物流園區

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

建新國際（8367）昨（26）日召開股東常會，通過去年度盈餘分配案，每股配發2.85元現金股利，創歷年配息新高，配息率75%，並已連續四年配息率逾七成以上，以昨天收盤價40.6元計算，現金殖利率達7.02%。

建新去年受惠裝卸及倉儲業務需求成長，合併營收32.45億元、年增12%，毛利率、營業利益率及稅後淨利率分別提升至32%、21%、15%，繳出三率三升表現，稅後純益4.83億元、年增10.9%，每股稅後純益3.8元，改寫近四年新高。

建新憑藉集團具備報關、運輸、倉儲、裝卸及貨櫃中心等五大業務垂直整合的一條龍物流模式，目前不僅為台中港最大一條龍港區物流集團，亦為業界唯一布局全台五大自由貿易港區業者。

不僅如此，為打造集團中長期新成長引擎，在台北港建置的「新科智慧物流園區」，將成為集團未來營運升級的重要關鍵，該園區具備串聯基隆港、桃園機場及北部產業聚落的區位優勢。

配息 物流

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