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公司治理評鑑 標竿出列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為肯定公司治理表現卓越的上市上櫃公司，櫃買中心與臺灣證券交易所昨（26）日舉辦「第12屆公司治理評鑑頒獎典禮」，公開表揚排名前5%、市值50億至100億元類別排名前5%，以及市值未達50億元類別排名前1%的卓越上市上櫃公司。

昨日典禮邀請金管會主委彭金隆親臨頒獎，與會來賓包含主管機關與證券周邊單位首長，更有眾多上市上櫃公司代表與會。

櫃買中心董事長簡立忠表示，上櫃公司此屆在「強化董事會結構與運作」及「推動永續發展」等二個構面的評鑑結果較上屆有顯著進步，正呼應上櫃公司在公司治理及永續發展的努力，另從獲獎名單中觀察到兩項趨勢：第一為「卓越治理的延續與傳承」，穩懋（3105）、新鼎、世界、中光電、中美晶、元大期貨、頎邦及崑鼎等八家上櫃公司，連續12屆獲得前5%排名，為市場樹立長期卓越治理的典範。

第二為「公司治理優異表現不受規模限制」，40家排名前5%的上櫃公司中，過半數公司資本額在20億元以下，顯示上櫃公司在資源相對有限下，仍積極投入並展現具體行動力，持續深化公司治理及永續價值文化。

彭金隆表示，公司治理評鑑對於推動企業深化治理規範具有關鍵意義，獲獎不僅是企業自身的榮耀，更代表對台灣社會的一份承諾與責任。

櫃買中心 簡立忠 彭金隆

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