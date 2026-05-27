富采拚光通訊高階應用

富采（3714）董事長彭双浪昨（26）日表示，歷經近年整併與資產調整後，高附加價值應用營收占比已成功突破五成，全力轉向高附加價值布局，透過集團資源整合搶攻AI與光通訊高階市場。

富采昨日股東會通過每股配發0.9元現金股息與現金減資案。彭双浪強調，經過近幾年體質調整，體質非常健康，目前內部已轉為無負債狀態，手上現金部位維持高檔，透過減資退回部分股款給股東，更好地運用有效現金並加大成長性投資。

針對下半年營運，彭双浪指出，雖屬傳統旺季，但國際情勢地緣政治不確定因素增加，如美國與伊朗停戰協議等變數，將牽動消費市場、全球通膨與能源短缺，連帶波及原物料供應，富采按照既定進程前行，下半年仍可望維持較好的成績。

針對光通訊關鍵新戰略方向，彭双浪強調，已預先保留充足的現金與廠房空間，未來透過內部資源整合，攜手友達、鼎元與環宇等轉投資公司搶攻供應鏈。